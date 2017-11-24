Шойгу: нужно найти дополнительные стимулы для налаживания диалога по Сирии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Необходимо найти новые подходы и стимулы для налаживания диалога между официальным Дамаском и оппозицией и перехода к мирному политическому процессу, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Рад приветствовать вас в Москве и обсудить с вами актуальные вопросы, зная, что вы только что прилетели из Эр-Рияда, где предпринималась попытка, надеюсь, удачная по объединению оппозиции и дальнейшему продвижению переговорного процесса в Женеве", — сказал министр. Он подчеркнул, что Москва поддерживала и продолжает поддерживать усилия ООН.

"Я хотел бы сегодня обменяться с вами мнениями и попробовать найти дополнительные шаги, стимулы для продолжения нашего движения к налаживанию диалога между оппозицией и властями в Дамаске. Но самое главное — к переходу к политическому процессу, к политическому диалогу, который сегодня невероятно востребован, с учетом того, что практически 98% территории Сирии освобождено от террористов и настало время говорить о следующих шагах в урегулировании сирийского кризиса", — добавил Шойгу.

По словам главы Минобороны, за время, которое прошло с первого визита де Мистуры в Москву, произошло достаточно много событий: президент РФ провел большое число контактов и переговоров, в том числе президентом Сирии Башаром Асадом. "Кроме этого, были телефонные переговоры с президентом США и другими президентами, в том числе с руководством Саудовской Аравии", — напомнил Шойгу.

Накануне в Эр-Рияде оппозиция определила новый состав Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции из 50 человек, а также определила, что единую делегацию оппозиции на межсирийских переговорах в Женеве будут представлять 11 человек.

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