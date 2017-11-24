Лавров: Россия признательна де Мистуре за поддержку астанинского процесса

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия признательна спецпосланнику генсека ООН Стаффану де Мистуре за то, что он поддержал астанинский процесс, призванный вывести сирийское урегулирование из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы признательны вам лично и всей вашей команде, генеральному секретарю ООН за то, что вы поддержали астанинский процесс, призванный вывести ситуацию в сирийском урегулировании из тупика, после того как не смогли наши американские партнёры из команды (предыдущего президента США Барака) Обамы выполнить достигнутые в сентябре 2016 года договорённости о размежевании сирийской оппозиции", — сказал Лавров в ходе встречи с де Мистурой.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч. В столице Казахстана было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

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