Де Мистура заявил о продвижени к началу политдиалога в Сирии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в пятницу, что есть свидетельство о продвижении по процессу запуска политического диалога в Сирии.

"Я думаю, что процесс сейчас действительно двигается, я думаю, что мы сейчас на пути, как я надеюсь, реализации положений резолюции 2254 СБ ООН по достижению политического урегулирования в Сирии", — сказал де Мистура на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.