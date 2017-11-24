Россия будет стимулировать диалог по Сирии под эгидой ООН, заявил Лавров

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Усилия России будут направлены на стимулирование диалога сирийского общества под эгидой ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Конгресс нацдиалога Сирии будет собран в ближайшее время.
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