Россия будет стимулировать диалог по Сирии под эгидой ООН, заявил Лавров

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Усилия России будут направлены на стимулирование диалога сирийского общества под эгидой ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Все наши усилия, которые мы предпринимали и предпринимаем, будут направлены именно на стимулирование подлинных идей межсирийского диалога на основе согласованных в СБ критериев под эгидой ООН", — сказал Лавров на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Конгресс нацдиалога Сирии будет собран в ближайшее время.

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