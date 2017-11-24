Лавров: создание зон деэскалации благотворно влияет на переговоры по Сирии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Создание зон деэскалации благотворно влияет на переговорный процесс по Сирии, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Зародившееся тогда российско-ирано-турецкое партнерство позволило создать зоны деэскалации, которые оказывают реально ощутимое, благотворное влияние на ситуацию на Земле и позволило, наверное, впервые за всю историю сирийского конфликта посадить за стол переговоров в Астане делегацию правительства и той оппозиции, которая с оружием в руках противостояла и противостоит в некоторых местах сирийской армии", — сказал Лавров на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.