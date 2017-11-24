Де Мистура обсудит в Москве вопрос о межсирийских консультациях в Женеве

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудит в РФ возобновление межсирийских консультаций в Женеве, со спецпредставителем планируется обсудить его участие в конгрессе сирийского национального диалога, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"В конечном итоге, сегодня в Москве де Мистура обсуждает возобновление межсирийских консультаций, желательно переговоров между делегациями в Женеве под эгидой ООН", — сказал Богданов РИА Новости.

Он отметил, что с де Мистурой планируется обсудить его участие в планируемом конгрессе нацдиалога. "Сегодня будет разговор об этом", — сказал Богданов.

С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Конгресс нацдиалога Сирии будет собран в ближайшее время.

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