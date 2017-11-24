В Германии прокомментировали возможность переговоров по Сирии в Сочи

БЕРЛИН, 24 ноя – РИА Новости. Правительство Германии будет приветствовать, если переговорный процесс в Сочи приведет к прогрессу в сирийском вопросе, но пока настроено скептически, заявила в пятницу представитель МИД Германии Мария Адебар.

"Если в Сочи будет достигнут результат, который приведет к движению в политическом процессе и какому-то прогрессу там, мы это, безусловно, будем приветствовать. Но в настоящий момент мы настроены скептически", — заявила Адебар на брифинге.

Она добавила, что Сирия, по мнению правительства ФРГ, еще далека от политического решения.

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

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