В Германии прокомментировали возможность переговоров по Сирии в Сочи

БЕРЛИН, 24 ноя – РИА Новости. Правительство Германии будет приветствовать, если переговорный процесс в Сочи приведет к прогрессу в сирийском вопросе, но пока настроено скептически, заявила в пятницу представитель МИД Германии Мария Адебар.
Она добавила, что Сирия, по мнению правительства ФРГ, еще далека от политического решения.
Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.
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