Глава МИД КНР обсудил с советником Асада ситуацию в Сирии

ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И встретился в пятницу с находящейся в Китае советником президента Сирии Башара Асада Бусейной Шаабан и обсудил ситуацию в стране, говорится в сообщении китайского МИД.

"Ситуация в Сирии в настоящий момент находится на новой стадии политического урегулирования. Борьба с терроризмом, диалог и послевоенное восстановление являются тремя основными точками внимания в урегулировании сирийского кризиса. Борьба с терроризмом – это основа, диалог – это выход, послевоенное восстановление – это гарантия", — заявил Ван И.

Китайский министр подчеркнул, что диалог и переговоры – единственный выход из сирийского кризиса. "В этом процессе необходимо защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии", — добавил он.

Ван И также отметил, что несмотря на значительные результаты в области международного сотрудничества по борьбе с терроризмом, ситуация с противостоянием террору в Сирии по-прежнему остается критической. Он призвал международное сообщество отставить в сторону противоречия, продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом и предотвратить распространение оставшихся террористических и экстремистских сил.

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