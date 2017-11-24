Россия зафиксировала шесть нарушений в Сирии за сутки, Турция - четыре

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Латакия – один, Дамаск – два. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинции Дамаск.

Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Дейр-эз-Зор провинции Дейр-эз-Зор, местному населению доставлено продовольствие общим весом в 2,4 тонн. Медицинская помощь в течение суток оказана 128 жителям.

В течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2278.

Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

* Террористическая организация, запрещена в России

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