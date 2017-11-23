МИД о планах США в Сирии: Москва ориентируется на официальные заявления

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Москва ориентируется только на официальные заявления Вашингтона, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений в СМИ о том, что США останутся в Сирии после завершения конфликта.

"Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были сделаны на уровне президента Соединенных Штатов, на уровне госсекретаря, о том, что единственной целью нахождения США в регионе является борьба с терроризмом. Мы неоднократно призывали американских коллег, а также коалицию, которую сформировали и возглавляют США, сконцентрироваться именно на этой задаче", — заявила Захарова.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ* и установить новую власть на севере страны. По словам неназванных чиновников, США надеются сохранить присутствие своих войск на севере Сирии для того, чтобы продолжать оказывать поддержку арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF).

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>