На юго-западе Сирии боевики вывели из строя электростанцию

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Электростанция Хирбет Газале в городе Дераа на юго-западе Сирии была выведена из строя в результате обстрела боевиков, передает в четверг сирийское агентство SANA.

Как отмечает агентство, данное нападение стало очередным нарушением соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

Источник из городской электрической компании сообщил агентству, что в результате минометного обстрела была нарушена подача электроэнергии в город и на водозаборные насосные станции. По словам источника, восстановительные работы начались сразу после обстрела, в ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска, и четвертая в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

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