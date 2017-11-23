Россия готова к диалогу по созданию нового механизма ОЗХО, заявили в МИД

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. РФ готова к конструктивному диалогу в Совбезе ООН по созданию нового механизма ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На данном этапе речь могла бы идти только о создании качественно новой структуры, которая при осуществлении следственных действий неукоснительно бы руководствовалась правилами и процедурами, определенными конвенциями запрещения химического оружия", — заявила представитель МИД РФ.

По ее словам, очевидно, что новому механизму пришлось бы поработать также над уже допущенными ошибками, "а именно провести дополнительные расследования по меньшей мере двух инцидентов".

"Мы были бы готовы к заинтересованному и конструктивному диалогу по этому вопросу с партнерами в СБ ООН при условии надлежащего учета обозначенных нами красных линий", — заявила Захарова.

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