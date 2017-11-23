МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сохранение военного присутствия США в Сирии после окончательного разгрома террористов в этой стране возможно лишь при создании на территории САР курдской автономии, при любом другом сценарии американская база рискует оказаться в изоляции, заявил в четверг РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома запрещенной в РФ террористической группировки ИГ и установить новую власть на севере страны. По словам неназванных чиновников, США надеются сохранить присутствие своих войск на севере Сирии для того, чтобы продолжать оказывать поддержку арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Если США хотят остаться в Сирии, то им придется обосновать целесообразность этого официальному Дамаску. Даже если там и будет американская военная база, то она рискует остаться в изоляции при негативном отношении к этому сирийского правительства и других стран региона. Я уверен, что американцам не удастся сохранить военное присутствие в САР, если они не признают автономию курдов, а это, в свою очередь, навсегда подорвет доверие Анкары к Вашингтону", — сказал Сивков.

Собеседник агентства пояснил, что сегодня позиции США в регионе подорваны тем, что их планы не соответствует интересам сразу трех крупных государств: России, Ирана и одного из главных союзников Америки в регионе — Турции, для которой "курдский вопрос" является особенно чувствительным.

"Сегодня Вашингтон сталкивается не просто с Россией, а "триадой" Москва-Тегеран-Анкара. Иран всегда будет бороться с американским присутствием в регионе, для турецкой стороны же появление курдской автономии, не говоря уже о независимом государстве, смерти подобно, так как оно спровоцирует распад самой Турции", — пояснил эксперт.

Президент победы

Комментируя публикацию Washington Post, согласно которой США считают, что вывод американского контингента из Сирии гарантирует "политическое выживание" действующего президента САР Башара Асада, Сивков подчеркнул, что сегодня ни одна из сил не способна повлиять на его перспективы нахождения у власти. По словам эксперта, сегодня Асад ассоциируется у большинства населения САР с победой над терроризмом и поэтому его победа на выборах обеспечена.

"От США уже не зависит политическое будущее Башара Асада. Он завоевал право остаться на посту президента Сирии, принеся стране победу. Дело не в том, что он специально будет пытаться надолго задержаться на этом посту, — просто любые честные выбора в САР завершаться его победой, так как Асад сегодня ассоциируется у большинства сирийского населения с разгромом терроризма", — отметил он.

По словам Сивкова, влияние США на Ближнем Востоке, напротив, неизбежно ослабнет, что повлечет за собой падения авторитета Вашингтона среди его традиционных партнеров.

"Если в соответствии с концепцией единой и неделимой Сирии армии США придется покинуть территорию страны, это будет означать полную победу Ирана, чьи позиции на Ближнем Востоке, как и позиции России, сильно укрепятся. Дамаск Вашингтон не примет, и на этом фоне уже Саудовская Аравия начинает сомневаться в надежности своего основного партнера, постепенно сближаясь с Москвой. Остается Израиль, который всегда в первую очередь будет руководствоваться личными интересами", — подытожил эксперт.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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