Сирийская оппозиция рассказала, когда Асад должен оставить власть

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сирийская оппозиция по итогам встречи в Эр-Рияде заявила, что президент Сирии Башар Асад должен оставить власть в начале переходного политического периода, говорится в итоговом заявлении.

Оппозиционеры напомнили, что в заявлении по итогам конференции Женева-1 говорилось, что переходный период должен обеспечить безопасность и стабильность в стране.

"Собравшиеся подчеркнули, что этого не случится без ухода Башара Асада и его окружения, прекращения репрессий и диктатуры в начале переходного периода", — говорится в итоговом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Около 150 сирийских оппозиционеров — делегатов разных групп и платформ — принимают участие в начавшейся в среду в Эр-Рияде двухдневной конференции, по итогам которой, как ожидается, будет сформирована единая делегация оппозиции для переговоров в Женеве и принят согласованный документ для обсуждения с властями Сирии.