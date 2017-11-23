ЕС надеется, что саммит по Сирии поможет гарантам выполнить обязательства

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз надеется, что трехсторонний саммит лидеров РФ, Турции и Ирана в Сочи будет способствовать выполнению обязательств, которые эти страны взяли на себя как гаранты перемирия в Сирии, заявил РИА Новости представитель ЕС.

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи в среду приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

"Мы приняли во внимание трехстороннюю встречу президентов в Сочи 22 ноября. Как гаранты перемирия, Россия, Турция и Иран несут особую ответственность, и мы надеемся, что эта встреча может способствовать выполнению их обязательств", — сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

При этом он отметил, что "ЕС напоминает о первоочередной важности женевского процесса под эгидой ООН". По словам собеседника агентства, Женевское коммюнике от 2012 года предполагает участие всех групп и составляющих общества Сирии в процессе национального диалога.

"Мы полностью доверяем посланнику ООН (Стаффану де Мистуре — ред.) в принятии решения о своевременных сроках и формате такого диалога, когда сирийские стороны определят его параметры в ходе переговоров в Женеве", — заявил представитель ЕС.