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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт рассказал, от чего зависит сирийское урегулирование

14:4023.11.2017
(обновлено: 14:46 23.11.2017)
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© AFP 2017 / StringerВид Дейр-эз-Зора. Архивное фотоВид Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer

АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Трехсторонний саммит лидеров РФ, Турции и Ирана в Сочи был нацелен на разрешение сирийского кризиса, однако реализация достигнутых на нем договоренностей во многом зависит от того, как к ним отнесутся США, заявил РИА Новости турецкий политолог Туран Кышлакчи в четверг.

Президент Судана Омар Башир во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Судана возложил на США вину за происходящее в Сирии
Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи в среду приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

"Встреча в Сочи – это совместный шаг трех сторон, направленный на то, чтобы положить конец сирийскому кризис. Но будет ли проблема Сирии решена – большой вопрос. Главная проблема на сегодняшний день – это позиция США и стран, поддерживающих сирийскую оппозицию, которая выступает против президента Башара Асада, в то время как после саммита в Сочи он, по всей видимости, сохранит власть и будет участвовать в выборах" — сказал Кышлакчи.

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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По его словам, переговоры по Сирии в разных форматах уже проводились ранее, на них говорилось о том, что война вот-вот закончится, и начнется процесс политического урегулирования, но "потом что-то шло не так". У США сейчас есть настрой протий России, и нет уверенности, что в Вашингтоне на самом деле хотят, чтобы война в Сирии закончилась, при этом свой вариант решения кризиса США не представляют, отметил политолог.

"Если Америка начнет действовать в противовес сочинским договоренностям, то события будут развиваться по негативному сценарию, который приведет к плачевным результатам. Если же Америка с уважением примет сочинские решения и не будет действовать вопреки им, то Сирия наконец получит покой и мир", — заявил собеседник агентства.

Вид на город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По его словам, у Турции и США есть серьезные противоречия по сирийскому урегулированию, которые касаются в первую очередь военной поддержки со стороны Вашингтона сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD), которую Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

"PYD для Турции представляет серьёзную угрозу, Анкара не хочет признавать ее как сторону переговоров, к тому же Америка серьезно вооружает PYD. Турция не выступает против курдов, они имеют полное право участвовать в мирном процессе как представители сирийского населения, но их не может представлять террористическая организация, которая использует получаемое из США оружие против Турции", — сказал Кышлакчи.

Он добавил, что провести выборы в разоренной семилетней войной Сирии будет очень непросто. "Для этого нужна целенаправленная работа с привлечением психологов. Необходимо успокоить и поддержать сирийских граждан, чтобы они были готовы примириться друг с другом и начать новую жизнь", — сказал политолог.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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