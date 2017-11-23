Гатилов рассказал, когда пройдет встреча Лаврова и Де Мистуры

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет в Москву в пятницу и встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, также запланированы встречи в министерстве обороны РФ, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Завтра де Мистура приезжает. Ожидаются его встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым, а также в Минобороны", — сказал он журналистам.

Основной темой дискуссии станет подготовка к восьмому раунду межсирийских переговоров, старт которых запланирован на 28 ноября, а также к конгрессу национального диалога Сирии, который, по предварительным данным, должен пройти 2-4 декабря в Сочи.

Де Мистура при этом направляется в Москву из Эр-Рияда, где он принял участие в открытии форума сирийской оппозиции. Предполагалось, что итогом этой встречи станет формирование единой делегации оппозиции Сирии, которая затем примет участие в "Женеве-8", где планируется начать уже прямые переговоры с Дамаском.

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