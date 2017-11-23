Представитель Минобороны России обсудил с замгенсека ООН ситуацию в Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Александр Кшимовский в Москве обсудил с заместителем генсека ООН по гумвопросам – координатором чрезвычайной помощи Марком Лоукоком гуманитарную ситуацию в Сирии, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что консультации прошли 23 ноября в Минобороны России.

"В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике, а также обсудили вопросы взаимодействия по доставке гуманитарной помощи в зоны деэскалации и освобожденные от боевиков районы на востоке Сирии. Встреча прошла в конструктивном ключе", — говорится в сообщении.

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