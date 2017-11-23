Песков не стал комментировать заявление сирийской оппозиции об уходе Асада

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление собравшихся накануне в Эр-Рияде сирийских оппозиционеров о том, что они не представляют участия лидера Арабской республики Башара Асада в транзите власти в стране.

"Никак пока не могу прокомментировать", — сказал Песков журналистам.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что проект итогового заявления встречи сирийской оппозиции в Эр-Рияде предполагает уход президента Сирии Асада в начале переходного периода в стране. В свою очередь телеканал Al-Jazeera сообщает, что проект итогового заявления конференции подчеркивает "обязательный" уход Асада в начале переходного периода.

Около 150 сирийских оппозиционеров — делегатов разных групп и платформ — принимают участие в начавшейся в среду в Эр-Рияде двухдневной конференции, по итогам которой, как ожидается, будет сформирована единая делегация оппозиции для переговоров в Женеве и принят согласованный документ для обсуждения с властями Сирии.

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