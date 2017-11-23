Песков: Россия в курсе оговорок Турции об участниках Конгресса нацдиалога

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя — РИА Новости. Россия знает об опасениях Турции по поводу участия в Конгрессе сирийского нацдиалога сил, которые Анкара считает угрозой для нацбезопасности, но это не значит отсутствия необходимости работы в данном контексте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что есть определенные оговорки со стороны наших турецких партнеров в отношении тех, скажем так, сил, которые, как они считают, представляют угрозу национальной безопасности, но это не означает, что работа не будет проводиться. Предстоит сейчас очень напряженная экспертная работа по согласованию, выверке списков", — сказал Песков журналистам.

По его словам, "после того, как она (эта работа) будет финализирована, мы будем ожидать созыва конференции здесь, в Сочи, что и было декларировано в документе (заявление лидеров РФ, Ирана, Турции по итогам переговоров)".

На вопрос о том, появилась ли точная дата проведения конгресса, Песков ответил отрицательно. "Нет, за ночь не появилась", — сказал он.

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