Косачев: США торгуются с Россией и гарантами через попытку раскола Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сообщения о том, что США не собираются уходить из Сирии и планируют создать свой протекторат на севере страны, не случайно — Соединенные Штаты торгуются с РФ и гарантами по Сирии через попытку раскола территории страны, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство"* и установить новую власть на севере страны.

"Появление в американских "придворных" СМИ данных о том, что США не собираются уходить из Сирии и вообще планируют создать свой собственный протекторат на севере страны, конечно же, не случайно", — написал сенатор в Facebook. По его мнению, это весомое подтверждение перехода партии в эндшпиль: "Многие спешат зарезервировать себе выгодные позиции в финале, чтобы с них уже влиять на процесс политического урегулирования в Сирии".

Таким образом, это еще и попытка США "запрыгнуть в последний вагон поезда сирийского процесса, который явно проехал мимо", что наглядно подтвердилось вчерашним трехсторонним саммитом лидеров России, Ирана и Турции, подчеркнул Косачев.

По его мнению, США делают это "единственно доступным им способом – грубой поддержкой внутрисирийского сепаратизма (ведь Вашингтон прекрасно знает, что сохранение целостности сирийского государства – важнейшее условие мирного процесса), а также усилиями по закреплению собственного абсолютно нелегитимного пребывания на сирийской земле".

"Насколько реальны эти угрозы, покажет время. Зигзаги нынешней американской политики в регионе непредсказуемы, а ее конечные цели, кроме ослабления Ирана любой ценой, невнятны", — отметил законодатель.

Скорее всего, считает Косачев, нужно рассматривать эти вбросы как "элемент большого "торга" с Россией и "тройкой" сирийских гарантов — мол, мы понимаем, что процесс сирийского урегулирования не остановить, но заставим считаться с нами и с теми, кого мы поддерживаем".

При этом глава комитета подчеркнул, что Россия не уклонялась от диалога ни с одной из заинтересованных сторон, российский президент созванивался с руководителями других стран региона, чтобы подчеркнуть, что происходящее не направлено против кого-либо из них. "Поэтому разного рода шантаж и действия на раскол Сирии – не лучший способ засунуть ногу в приоткрытую дверь сирийского процесса", — заключил Косачев.