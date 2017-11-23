Косачев: США торгуются с Россией и гарантами через попытку раскола Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сообщения о том, что США не собираются уходить из Сирии и планируют создать свой протекторат на севере страны, не случайно — Соединенные Штаты торгуются с РФ и гарантами по Сирии через попытку раскола территории страны, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство"* и установить новую власть на севере страны.
"Появление в американских "придворных" СМИ данных о том, что США не собираются уходить из Сирии и вообще планируют создать свой собственный протекторат на севере страны, конечно же, не случайно", — написал сенатор в Facebook. По его мнению, это весомое подтверждение перехода партии в эндшпиль: "Многие спешат зарезервировать себе выгодные позиции в финале, чтобы с них уже влиять на процесс политического урегулирования в Сирии".
По его мнению, США делают это "единственно доступным им способом – грубой поддержкой внутрисирийского сепаратизма (ведь Вашингтон прекрасно знает, что сохранение целостности сирийского государства – важнейшее условие мирного процесса), а также усилиями по закреплению собственного абсолютно нелегитимного пребывания на сирийской земле".
"Насколько реальны эти угрозы, покажет время. Зигзаги нынешней американской политики в регионе непредсказуемы, а ее конечные цели, кроме ослабления Ирана любой ценой, невнятны", — отметил законодатель.
При этом глава комитета подчеркнул, что Россия не уклонялась от диалога ни с одной из заинтересованных сторон, российский президент созванивался с руководителями других стран региона, чтобы подчеркнуть, что происходящее не направлено против кого-либо из них. "Поэтому разного рода шантаж и действия на раскол Сирии – не лучший способ засунуть ногу в приоткрытую дверь сирийского процесса", — заключил Косачев.
* Запрещенная в России террористическая организация
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