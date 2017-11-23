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Война в Сирии
Война в Сирии

Средиземноморская жемчужина Сирии: как живет курортная Латакия

12:0823.11.2017
(обновлено: 12:11 23.11.2017)
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© РИА Новости / Артем ПучковПобережье Средиземного моря в окрестностях Латакии.Побережье Средиземного моря в окрестностях Латакии.
© РИА Новости / Артем Пучков

ЛАТАКИЯ (Сирия), 23 ноя – РИА Новости. На фоне новостей о войне в Сирии, занимающих особую нишу в информационном пространстве уже несколько лет, трудно представить, что в этой стране есть места, где не шли кровопролитные бои. Однако всего в нескольких десятках километров от разрушенных поселков находится Латакия – город, которому удалось уцелеть.

Переживший тяжелые обстрелы и теракты, средиземноморский курорт больше двух лет находится в относительной безопасности. Но и в размеренной мирной жизни города заметны отпечатки войны.

© РИА Новости / Артем ПучковПобережье Средиземного моря в окрестностях Латакии
© РИА Новости / Артем Пучков
Побережье Средиземного моря в окрестностях Латакии

Контрасты

На обочинах дорог в Латакии растет множество пальм – местами высокие, а где-то ниже человеческого роста, во дворах – цитрусы и оливы, на улицах – кустарники и невысокие деревья, которые в ноябре усыпаны белыми, розовыми, оранжевыми и фиолетовыми цветами.

Высоких многоэтажек в городе немного. В основном люди живут в домах до пяти этажей с большими незастекленными балконами. Чем ближе к морю, тем жилые здания, что называется, богаче.

Детское отделение больницы в Тишрине в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По всему городу много недостроенных зданий. По рассказам местных жителей, в предвоенные годы в Латакии активно возводились дома, но после начала в стране боевых действий многим пришлось заморозить стройки из-за нехватки средств.

В домах и дворах у жителей Латакии обычно царит идеальный порядок, но стоит выйти за забор, как среди ярких цветов и колоритной архитектуры в глаза бросается обилие мусора. Улицы буквально захламлены бутылками, окурками, пакетами, стаканчиками, огрызками и прочим. На пляжах волны приносят отходы к берегу.

Есть места, где мусор на тротуаре хрустит под ногами. Можно увидеть, как в нескольких метрах от магазина его работник высыпает на обочину коробку гнилых мандаринов. В Латакии очень мало урн. Иногда на улицах встречаются большие и дурно пахнущие мусорные баки, но до них отходы местные зачастую не доносят.

На центральной улице города бурлит торговая жизнь. Здесь по соседству находятся как крупные торговые центры, так и маленькие магазинчики, киоски и палатки со специями. Купить на этой улице, как говорят местные, можно все.

© РИА Новости / Артем ПучковКафе "Россия" в Латакии
© РИА Новости / Артем Пучков
Кафе "Россия" в Латакии

Также на центральной улице много кафе и ресторанов. Большую часть составляют заведения с традиционными шаурмой и кебабом, но встречаются места, где кормят пиццей и пастой.

Посетители кофейной лавки
© РИА Новости / Артем Пучков
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Среди ярких огней и пестрых вывесок на улице много людей, просящих милостыню. Это и седые старики в рваной одежде, и взрослые мужчины на инвалидных колясках, и совсем маленькие дети. Последние иногда дергают прохожих за руки и вешаются им на ноги. Если прохожий даст денег одному ребенку, то толпа других детей моментально окружит этого человека. Если ему удастся выбраться из кольца, дети будут следовать за ним с мольбой дать денег или еды еще сотню метров.

Есть в Латакии места, где бедность и голод имеют более крупные масштабы. Целые кварталы занимают переселенцы из других сирийских городов, которые укрылись здесь от войны. Скудного заработка людям, потерявшим жилье в родных местах, хватает буквально на оплату съемных квартир и хлеб.

Обеднели из-за войны и многие уроженцы Латакии. По рассказам местных жителей, за последние годы здесь закрылись десятки заводов, магазинов и предприятий, из-за чего люди потеряли работу. При этом цены выросли в 10-12 раз. Есть семьи, которые не могут себе позволить отправить ребенка в школу и кормить его больше одного раза в день. Дети в старой одежде с дырами и заплатами целыми днями скитаются по улицам.

© РИА Новости / Артем ПучковПлакат с Асадом в Латакии
© РИА Новости / Артем Пучков
Плакат с Асадом в Латакии

Символы

Мохамед Ахмад из Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В городе много портретов военных. Изображения уроженцев Латакии, героически погибших на войне в рядах сирийской армии, закреплены на стенах домов, где они жили, и на столбах вдоль дорог. Под фотографиями – табличка, сообщающая о месте гибели военного и его подвиге.

По всей Латакии развешаны и нарисованы флаги Сирийской Арабской Республики. Их можно увидеть на фасадах зданий, заборах, окнах, балконах, воротах гаражей, торговых палатках и машинах. Зачастую с государственным соседствует флаг правящей в стране партии БААС.

Также в городе и окрестностях встречаются флаги России. Чем ближе к российской авиабазе Хмеймим, тем их больше. Русских здесь любят, называют друзьями и братьями. В кофейных лавках и в палатках на рынке, узнав, что клиент из России, могут не взять денег. Встречаются таксисты, которые, услышав русскую речь, довозят бесплатно. Недалеко от центра Латакии есть кафе, на вывеске которого белым, синим и красным цветами написано "Россия".

© РИА Новости / Артем ПучковЛавка по специями в Латакии
© РИА Новости / Артем Пучков
Лавка по специями в Латакии

Танки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Недалеко от порта установлен памятник предыдущему сирийскому лидеру Хафезу Асаду, а портретов его сына и преемника, действующего президента Башара Асада в городе так же много, как флагов страны. Фотографии или картины с ним есть как на фасадах зданий, так и внутри них. Стекла многих автомобилей украшены наклейками с трафаретным изображением президента в темных очках. Также в Латакии и пригородах встречаются изображения Асада вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Асады запечатлены и на деньгах: Башар – на купюре номиналом 2 тысячи сирийских фунтов 2015 года выпуска, Хафез – на банкноте в 1 тысячу фунтов 1997 года.

© РИА Новости / Артем ПучковПобережье Средиземного моря в окрестностях Латакии
© РИА Новости / Артем Пучков
Побережье Средиземного моря в окрестностях Латакии

Помимо сирийского фунта, в Латакии во многих местах можно расплатиться долларами. При этом к американской валюте отношение особо трепетное: фунтовую купюру везде примут потрепанной, рваной или заклеенной скотчем, но долларовую будут внимательно рассматривать, и если на ней обнаружат мельчайший изъян, ее не примут ни в одном магазине.

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Официальный курс сирийской валюты отличается от обиходного. В магазинах, кафе, ресторанах и у фарцовщиков он колеблется у отметки 500 фунтов за доллар. Местные жители отмечают, что до войны доллар стоил 50 фунтов. Средняя зарплата, по их словам, составляет 60-70 долларов в месяц.

Примерно в 20 километрах от центра Латакии находится место, которое местные жители называют Сахра абъяд (Белая скала) – галечный пляж, где горные породы вырастают из голубого моря, словно острова. По рассказам сирийцев, это место, один из символов Латакии, некогда было очень популярно у иностранных туристов, сувениры с его изображением продавались по всему городу.

Сейчас здесь редко отдыхают люди, прилегающая к пляжу территория заброшена. Несмотря на пустынность живописного места, и здесь можно наткнуться на мусор. На пляже среди камней, ракушек, останков крабов и черепах в глаза бросаются пустые бутылки, пакеты и окурки.

По дороге на Сахра абъяд разбиты десятки цитрусовых садов. В ноябре спеют апельсины и мандарины. Невысокие деревья буквально усыпаны оранжевыми и желтыми плодами. Хотя есть фрукты здесь начинают и до того, как они окончательно созреют: в октябре на прилавках магазинов лежат зеленые плоды. Цвет никого не смущает, потому что они уже сладкие.

© РИА Новости / Артем ПучковПобережье Средиземного моря в окрестностях Латакии
© РИА Новости / Артем Пучков
Побережье Средиземного моря в окрестностях Латакии

Быт

Сирийские военные в провинции Дейр-эз-Зор
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Обстановка на дорогах в Латакии человеку из России покажется хаотичной. Разметка встречается довольно редко, поворотниками пользуются единицы, выезд на встречную полосу – обычное дело. На то, как сирийцы обгоняют друг друга или пересекают участки с круговым движением, страшно смотреть. При этом здешние автомобилисты постоянно сигналят. Вероятно, от большого числа аварий Латакию спасает не самое интенсивное движение.

В городе много старых европейских автомобилей – Mercedes Benz, Peugeot, Volkswagen и Citroen. Особо часто можно увидеть Volkswagen Beetle. Ближе к центру города "жуки" припаркованы практически у каждого второго дома.

Из современных машин много корейских. Добрая часть таксистов ездят на "малолитражках", в том числе иранских. Обычная картина на дороге: компактный Daewoo Matiz, в котором друг на друге сидят шесть-семь пассажиров. На их фоне контрастно смотрятся редко проезжающие немецкие и японские автомобили представительского класса и внедорожники.

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Встречаются в Латакии советские и российские машины. Чаще всего это внедорожники УАЗ и "Нива", но можно увидеть и легковые ВАЗ — "пятерку", "семерку", "девятку" и "Оку". Изредка попадаются ВАЗ-2115 и ВАЗ-2112. Можно наткнуться и на мотоциклы "Минск" и "Иж".

Общественный транспорт – это чаще всего небольшие старенькие микроавтобусы на 10-12 мест, в которые могут забраться до 16 пассажиров. Не обходится на дорогах без "зацепинга": те, кому не хватает места в салоне, залезают на бампер, держась за запасное колесо на задней двери или багажник на крыше. Рабочие также ездят, стоя на бамперах грузовиков. Они цепляются за кузова или конструкции тентов.

© РИА Новости / Артем ПучковМандариновый сад в Латакии
© РИА Новости / Артем Пучков
Мандариновый сад в Латакии

На дорогах в Латакии много контрольно-пропускных пунктов, где военные досматривают автомобили. Иногда такая проверка может длиться до десяти минут. Некоторых жителей такие меры раздражают, но есть и те, кто относится к ним с пониманием, отмечая, что это делается для их же безопасности.

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По вечерам, особенно в главный выходной – в пятницу – в городе слышны выстрелы. Это не бои, а местная традиция отмечать важные события. Жители рассказывают, что оружие здесь есть чуть ли не в каждом доме. Поводы пострелять в воздух бывают разные: женили сына, отметили юбилей, зарезали барана, купили холодильник и так далее.

Жители Латакии курят везде. Они не расстаются с сигаретой во время ужина в кафе, поднимаясь на эскалаторе в торговом центре, блуждая между рядов в магазине, стоя в очереди в офисе оператора связи и сидя в кресле сотрудника этого же офиса. И окурки зачастую бросают не в пепельницы, а где попало.

В обслуживании в ресторанах и кафе сирийцы очень внимательны. Мило улыбаясь, официанты окружают клиента, как только тот заходит в заведение. Во время трапезы они подходят к столику десятки раз, спрашивая, все ли в порядке и меняя даже пустые пепельницы.

© РИА Новости / Артем ПучковОдна из улиц в Латакии
© РИА Новости / Артем Пучков
Одна из улиц в Латакии

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Большинство официантов могут поддержать диалог на английском языке, но можно услышать от них и русскую речь. При этом они активно расширяют свой языковой кругозор: сами подходят к клиенту и просят научить каким-то фразам на иностранном.

Многие сирийцы называют Латакию жемчужиной на берегу Средиземного моря. По их рассказам, до войны здесь проводили отпуска множество иностранцев, в том числе с других континентов. Горожане надеются, что в скором времени туристы сюда вернутся. Они уверены, что до достижения мира во всей Сирии осталось недолго.

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