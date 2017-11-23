В заявлении Мэттиса о войсках США в САР нет ни слова правды, заявил Пушков

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что в словах министра обороны США Джеймса Мэттиса об американских войсках в Сирии нет ни слова правды.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ООН разрешила военное присутствие США на территории Сирии, поскольку принимала резолюции против террористической группировки "Исламское государство" *. По его словам, американские войска останутся в САР для поддержки дипломатического решения кризиса в стране.

"Мэттис объяснял, что войска США находятся в Сирии для борьбы с ИГ*. Теперь узнаем, что они там останутся и после разгрома ИГ*. Ни слова правды", — написал Пушков в Twitter.

* Террористическая организация, запрещенная в России. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Слова Мэттиса о том, что США не уйдут из Сирии, пока не убедятся, что политический процесс идет в правильном направлении, противоречат Женевским договоренностям, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что единственным органом, который согласно уставу ООН может принять решение об использовании военной силы международным сообществом, является Совет безопасности, который такой санкции США применительно к Сирии не давал. Сирийский МИД, комментируя заявление Мэттиса, отметил, что присутствие иностранных сил в стране без согласия Дамаска является агрессией и нарушением суверенитета САР.