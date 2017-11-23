Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.
Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Флита провинции Дамаск, местному населению доставлено продовольствие общим весом в 1,7 тонн. Медицинская помощь в течение суток оказана 164 жителям.
Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
*Террористические организации, запрещенные в России
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