Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксированы девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – пять, Латакия – один, Дамаск – три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Алеппо – одно, Хомс – одно, Дамаск – два", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Флита провинции Дамаск, местному населению доставлено продовольствие общим весом в 1,7 тонн. Медицинская помощь в течение суток оказана 164 жителям.

В течение суток подписаны два соглашения о присоединении населенных пунктов Хауз провинции Хомс и Эль-Хуккия провинции Идлиб к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2278.

Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.