Жители сирийского Эль-Карьятейна продолжают возвращаться в свои дома

ЛАТАКИЯ (Сирия), 23 ноя — РИА Новости. Жители освобожденного от террористов сирийского города Эль-Карьятейн продолжают возвращаться в свои дома.

Эль-Карьятейн был захвачен боевиками террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в 2015 году. В 2016 году правительственные войска Сирии освободили город, но в конце сентября 2017 года боевики вновь оккупировали его. По данным Минобороны России, террористы обошли скрытые посты войск Сирии, владея их точными координатами, которые можно получить только благодаря воздушной разведке. Двадцать первого октября сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России во второй раз освободили Эль-Карьятейн.

Как сообщили журналистам местные жители, в сентябре этого года боевики ворвались в город, когда здесь был праздник. 12-летний Абдурахман рассказал, что как только боевики появились на площади, они начали стрелять по людям.

"Я с отцом сидел в машине в этот момент. Один из бандитов подбежал и выбросил отца. И сразу куда-то поехал. Страшно было очень. Но они меня быстро отпустили, потому что я молодой слишком. И отец жив. Хотя они очень многих убили — они стреляли во все стороны, не разбирая", — отметил он.

Показывая на столб, он рассказал, что на нем террористы казнили людей. "Сначала вешали их, потом заставляли жителей снимать тела, обливали бензином и сжигали. Потом следующих вешали", — сказал он.

Местный житель Асам сообщил, что его боевики ИГ* взяли в заложники. "Игиловцы утром ворвались к нам в дом. Меня схватили, запихнули в автобус и куда-то повезли. Таких, как я, было 60 человек, все примерно ровесники. Они нас били, издевались над нами. Заставляли убирать за ними, готовить им еду. Требовали, чтобы мы вступили в их армию. За малейший отказ били еще сильнее", — сказал он.

"Нас постоянно перевозили с места на место. А когда армия и ваши самолеты выбили бандитов из города, они заставили нас воевать против правительства и союзников. Один раз был сильный обстрел, террористам стало не до нас", — добавил Асам.

Он пояснил, что ему и еще 25 заложникам удалось сбежать. О том, где находятся остальные пленники, ему ничего не известно.

Предприниматель Амар Фарел рассказал, что террористы ворвались к нему домой и, угрожая убийством, запретили выходить. "На следующий день они снова пришли и забрали моего брата. Казнили они его здесь, на площади. Только за то, что он работал в администрации", — отметил он.

По его словам, сейчас, когда город свободен от боевиков, жизнь здесь постепенно налаживается.

"После того, как армия Сирии и ваша авиация освободили наш город, сюда уже много людей вернулось. Я это хорошо вижу. У меня магазин свой и кафе небольшое — посетителей все больше приходит. Кто за продуктами, кто кофе попить", — пояснил он.

Сирийские власти сообщают, что до войны в Эль-Карьятейне проживали около 40 тысяч человек. Сейчас, по их данным, население города составляет более 9 тысяч человек.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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