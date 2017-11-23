РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Жители сирийского Эль-Карьятейна продолжают возвращаться в свои дома

09:2923.11.2017
010120
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОсвобожденный от боевиков ИГ* сирийский город Эль-Карьятейн. Архивное фотоОсвобожденный от боевиков ИГ* сирийский город Эль-Карьятейн. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

ЛАТАКИЯ (Сирия), 23 ноя — РИА Новости. Жители освобожденного от террористов сирийского города Эль-Карьятейн продолжают возвращаться в свои дома.

Сирийские военные. Архивное фото
© AP Photo / SANA
Минобороны заявило о скором разгроме ИГ* на востоке Сирии
Эль-Карьятейн был захвачен боевиками террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в 2015 году. В 2016 году правительственные войска Сирии освободили город, но в конце сентября 2017 года боевики вновь оккупировали его. По данным Минобороны России, террористы обошли скрытые посты войск Сирии, владея их точными координатами, которые можно получить только благодаря воздушной разведке. Двадцать первого октября сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России во второй раз освободили Эль-Карьятейн.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоец сирийской армии в освобожденном от боевиков городе Эль-Карьятейне. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Боец сирийской армии в освобожденном от боевиков городе Эль-Карьятейне. Архивное фото

Как сообщили журналистам местные жители, в сентябре этого года боевики ворвались в город, когда здесь был праздник. 12-летний Абдурахман рассказал, что как только боевики появились на площади, они начали стрелять по людям.

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
После "халифата": разгромленное ИГ* переползает к границам бывшего СССР
"Я с отцом сидел в машине в этот момент. Один из бандитов подбежал и выбросил отца. И сразу куда-то поехал. Страшно было очень. Но они меня быстро отпустили, потому что я молодой слишком. И отец жив. Хотя они очень многих убили — они стреляли во все стороны, не разбирая", — отметил он.

Показывая на столб, он рассказал, что на нем террористы казнили людей. "Сначала вешали их, потом заставляли жителей снимать тела, обливали бензином и сжигали. Потом следующих вешали", — сказал он.

Местный житель Асам сообщил, что его боевики ИГ* взяли в заложники. "Игиловцы утром ворвались к нам в дом. Меня схватили, запихнули в автобус и куда-то повезли. Таких, как я, было 60 человек, все примерно ровесники. Они нас били, издевались над нами. Заставляли убирать за ними, готовить им еду. Требовали, чтобы мы вступили в их армию. За малейший отказ били еще сильнее", — сказал он.

"Нас постоянно перевозили с места на место. А когда армия и ваши самолеты выбили бандитов из города, они заставили нас воевать против правительства и союзников. Один раз был сильный обстрел, террористам стало не до нас", — добавил Асам.

Он пояснил, что ему и еще 25 заложникам удалось сбежать. О том, где находятся остальные пленники, ему ничего не известно.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВертолеты Ка-52 "Аллигатор" в окрестностях освобожденного от боевиков города Эль-Карьятейн. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в окрестностях освобожденного от боевиков города Эль-Карьятейн. Архивное фото

Предприниматель Амар Фарел рассказал, что террористы ворвались к нему домой и, угрожая убийством, запретили выходить. "На следующий день они снова пришли и забрали моего брата. Казнили они его здесь, на площади. Только за то, что он работал в администрации", — отметил он.

Сирийская армия ведет обстрел позиций боевиков у города Абу-Кемаль. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Central Military Media
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ* в стране
По его словам, сейчас, когда город свободен от боевиков, жизнь здесь постепенно налаживается.

"После того, как армия Сирии и ваша авиация освободили наш город, сюда уже много людей вернулось. Я это хорошо вижу. У меня магазин свой и кафе небольшое — посетителей все больше приходит. Кто за продуктами, кто кофе попить", — пояснил он.

Сирийские власти сообщают, что до войны в Эль-Карьятейне проживали около 40 тысяч человек. Сейчас, по их данным, население города составляет более 9 тысяч человек.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена