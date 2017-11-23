Фонд Доктора Лизы участвует в возвращении российских детей из Сирии

Во время встречи российских детей, возвращенных из Сирии, в аэропорту Грозного. Архивное фото

Во время встречи российских детей, возвращенных из Сирии, в аэропорту Грозного. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" пока выступает в работе по возвращению российских детей из Сирии как консультант, предоставляя информацию о детских домах и адресах, где могут находиться маленькие россияне, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

"Пока мы выступаем в этом проекте как консультанты, потому что аппарат уполномоченного по правам ребенка, сама Анна Юрьевна Кузнецова ведут довольно большую работу в этом направлении", — сообщила Авилова в ответ на вопрос об участии фонда в работе по возвращению детей из зоны боевых действий.

"Когда необходима информация о конкретных детских домах, об адресах в Сирии, где эти дети могут находиться — поскольку мы бываем на территории физически и у нас довольно большие связи с местным населением, врачами, родителями, сообществами, благотворителями — нам эту информацию получать проще, и мы получаем ее оперативно. Поэтому такую информацию мы собираем и предоставляем", — пояснила представитель фонда.

Ранее сообщалось, что база данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о более 400 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше трех лет.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.

В конце мая фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы". Наряду с продолжением работы по отправке детей из Донбасса на лечение в РФ, фонд в последнее время также осуществляет проект помощи детям Сирии, в рамках которого уже несколько раз доставлял гуманитарную помощь для детских отделений сирийский больниц.