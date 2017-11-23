Фонд Доктора Лизы участвует в возвращении российских детей из Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" пока выступает в работе по возвращению российских детей из Сирии как консультант, предоставляя информацию о детских домах и адресах, где могут находиться маленькие россияне, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.
"Пока мы выступаем в этом проекте как консультанты, потому что аппарат уполномоченного по правам ребенка, сама Анна Юрьевна Кузнецова ведут довольно большую работу в этом направлении", — сообщила Авилова в ответ на вопрос об участии фонда в работе по возвращению детей из зоны боевых действий.
"Когда необходима информация о конкретных детских домах, об адресах в Сирии, где эти дети могут находиться — поскольку мы бываем на территории физически и у нас довольно большие связи с местным населением, врачами, родителями, сообществами, благотворителями — нам эту информацию получать проще, и мы получаем ее оперативно. Поэтому такую информацию мы собираем и предоставляем", — пояснила представитель фонда.
Ранее сообщалось, что база данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о более 400 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше трех лет.
Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.
В конце мая фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы". Наряду с продолжением работы по отправке детей из Донбасса на лечение в РФ, фонд в последнее время также осуществляет проект помощи детям Сирии, в рамках которого уже несколько раз доставлял гуманитарную помощь для детских отделений сирийский больниц.
Основатель международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка родилась 20 февраля 1962 года в Москве.
В 1986 году Глинка окончила 2-й Московский государственный медицинский институт имени Пирогова по специальности врач-реаниматолог. В том же году она эмигрировала в США.
На фото: Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в Москву.
В Дартмутской медицинской школе Глинка получила второе медицинское образование по специальности "паллиативная медицина".
На фото: президент РФ Владимир Путин вручает Доктору Лизе Государственную премию за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности.
Живя в США, Глинка впервые познакомилась с работой хосписов и основала свой фонд VALE Hospice International.
После возвращения в Москву доктор принимала участие в работе Первого Московского хосписа, открытого в 1994 году.
На фото: Елизавета Глинка на благотворительном вечере в поддержку пострадавших на Кубани.
В 2001 году фонд Глинки VALE Hospice International открыл первый бесплатный хоспис для больных раком в Киеве.
На фото: Елизавета Глинка сажает детей с Юго-Востока Украины на спецборт МЧС, который доставит их на лечение в Москву.
Благотворительный фонд "Справедливая помощь", созданный Глинкой в 2007 году, оказывает поддержку бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.
На фото: глава фонда "Справедливая помощь" помогает бездомным на Павелецком вокзале в Москве.
С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями.
На фото: Глинка привезла в Москву девять тяжелобольных детей с востока Украины.
Глинка занималась передачей на Донбасс медикаментов и продуктов питания, эвакуировала больных и раненых детей.
На фото: Доктор Лиза с щенком у офиса фонда "Справедливая помощь" в Москве.
Главный редактор документально-публицистического вещания Рен ТВ Оксана Барковская, руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и певица Буч (Елена Погребижская) на церемонии вручения премии "ТЭФИ-2009".
В 2016 году Елизавета Глинка ездила в Сирию, занималась доставкой и распределением лекарств и организацией медицинской помощи гражданскому населению страны.
Глинка курировала работу хосписов в нескольких городах России, а также в Армении и Сербии.
Елизавета Глинка во время выезда на дом к одной из подопечных.
Глава фонда "Справедливая помощь" во время посадки людей, раненых в Донбассе, на борт самолета МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону.
Елизавета Глинка и волонтеры организации помогают бездомным на Павелецком вокзале.
Елизавета Глинка обладатель множества наград и премий, среди которых орден Дружбы, знак отличия "За благодеяние", премия апостола Андрея Первозванного "за личное мужество, милосердие к людям и бескорыстную помощь гражданскому населению Донбасса".
На фото: Доктор Лиза получила награду журнала "Сноб" в номинации "Социальный проект".
Жизнь Елизаветы Глинки оборвалась 25 декабря 2016 года. Она была на борту летевшего в Сирию Ту-154 Минобороны РФ. Самолет потерпел крушение в Черном море.