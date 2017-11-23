Сирийские войска освободили от ИГ* населенный пункт Эль-Края

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России после освобождения от боевиков ИГИЛ* города Аль-Букемаль продолжают вести успешные наступательные действия, сообщает Минобороны РФ.

"В рамках спланированной под руководством российских военных советников наступательной операции подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела в течение суток полностью освободили от террористов ИГИЛ населенный пункт Эль-Края. Отряды сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела при поддержке ВКС России осуществляют преследование и уничтожение групп террористов в районе долины реки Евфрат и развивают наступление вдоль ее западного берега", — говорится в сообщении ведомства.

* Запрещенная в России террористическая организация