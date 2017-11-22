Российские военные и Красный Крест обсудили безопасность гумконвоев в Сирии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военные и руководство Международного комитета Красного Креста проработали вопросы обеспечения безопасности гуманитарных конвоев в нуждающиеся населённые пункты Сирии, а также вопросы медицинской эвакуации, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"Представителями руководства группировки войск Вооружённых Сил России в Сирии проведена встреча с руководством Международного комитета Красного Креста в Дамаске", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе встречи "проработаны вопросы обеспечения безопасности проведения гуманитарных конвоев в наиболее нуждающиеся населённые пункты, медицинской эвакуации больных из труднодоступных мест страны, оказания помощи в создании системы информирования населения об угрозах, исходящих от районов, в которых могут находиться взрывоопасные предметы".

Также отмечается, что намечены совместные мероприятия по решению проблемных вопросов.

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