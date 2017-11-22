Лидеры РФ, Турции и Ирана призывают поддержать процесс деэскалации в Сирии

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани призывают международное сообщество поддержать процесс деэскалации и стабилизации в Сирии, говорится в совместном заявлении лидеров по итогам переговоров в Сочи.

"Они призвали членов международного сообщества оказать поддержку процессу деэскалации и стабилизации в Сирии, в том числе через направление дополнительных объемов помощи населению этой страны, содействие гуманитарному разминированию, сохранение исторического наследия, восстановление инфраструктуры жизнеобеспечения, включая социальные и экономические объекты", — говорится в документе.

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