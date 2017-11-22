СОЧИ, 22 ноя – РИА Новости. Участие курдов в Конгрессе сирийского национального диалога обсуждалось на встрече лидеров РФ, Ирана и Турции, оно должно инклюзивным, сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Об этом говорили", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли участие курдов в Конгрессе.
На вопрос о том, было ли принято какое-либо решение, Песков сказал: "Инклюзивное (участие) должно быть".
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