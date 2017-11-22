Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

СОЧИ, 22 ноя – РИА Новости. Участие курдов в Конгрессе сирийского национального диалога обсуждалось на встрече лидеров РФ, Ирана и Турции, оно должно инклюзивным, сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Об этом говорили", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли участие курдов в Конгрессе.

На вопрос о том, было ли принято какое-либо решение, Песков сказал: "Инклюзивное (участие) должно быть".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >