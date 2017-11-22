Роухани заявил, что базы ИГ* в Сирии и Ираке уничтожены

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Базы террористов "Исламского государства"* в Сирии и Ираке уничтожены, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Базы ИГИЛ* в Сирии и в Ираке уничтожены большей частью, сформировано согласие в регионе относительно борьбы с терроризмом. Терроризм не может быть инструментом ни для какой страны, терроризм в любых условиях может становиться угрозой для стран, и мы видим, что те, кто в свое время помогали ИГИЛ*, а теперь ИГИЛ* угрожает этим странам", — сказал Роухани по итогам встречи с лидерами России и Турции.

* Террористическая организация, запрещенная в России