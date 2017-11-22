Эрдоган и Роухани поддержали проведение конгресса нацдиалога Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани. 22 ноября 2017

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани. 22 ноября 2017

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Лидеры России, Турции и Ирана наметили первоочередные шаги по запуску инклюзивного диалога в Сирии, заявил президент России Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров.

"Как страны-гаранты Россия, Иран и Турция продолжают плотно работать над укреплением режима прекращения боевых действий, устойчивым функционированием по деэскалации, повышением доверия между сторонами конфликта. В этом плане нами намечены первоочередные шаги по активизации инклюзивного межсирийского диалога на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", — сказал Путин.

"С удовлетворением отмечу, что президенты Ирана и Турции поддержали инициативу о созыве общесирийского форума-конгресса национального диалога в Сирии. Условились провести это важнейшее мероприятие на должном уровне, обеспечить участие в нем представителей широких слоев сирийского общества", — добавил Путин.

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