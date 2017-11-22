Эксперт заявил, что незваные вооруженные группировки должны покинуть Сирию

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Одним из главных условий успешного урегулирования сирийского кризиса является вывод с территории страны всех вооруженных сил и группировок, которые не были приглашены официальным Дамаском для оказания помощи в борьбе с терроризмом, заявил РИА Новости в среду президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Так он прокомментировал слова президента Ирана Хасана Роухани, заявившего в ходе встречи с лидерами России и Турции в Сочи, что сегодня не существует поводов для присутствия в Сирии иностранных сил без легитимного разрешения Дамаска.

По словам иранского лидера, конфликт в Сирии с самого начала сопровождался иностранным вмешательством и поддержкой боевиков извне, что затягивало разрешение ситуации.

"Во главу угла нужно поставить интересы сирийского народа и в первую очередь вопрос об освобождении территории САР. Все вооруженные силы и формирования, которые пришли без приглашения правительства Сирии, должны покинуть страну. России нужно поддерживать и не давить на президента Асада — он выстоял в течение всей этой войны, его руководство доказало свою дееспособность", — сказал Ивашов.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

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