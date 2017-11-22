СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Необходимо создать условия для добровольного возвращения беженцев в Сирию, восстановление САР и ее экономическое развитие нуждаются в помощи международного сообщества, заявил президент Ирана Хасан Роухани в начале встречи с лидерами Турции и России Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным в Сочи.

"Нужно создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев в свои края", — сказал иранский лидер.

Он подчеркнул, что восстановление Сирии и ее дальнейшее экономическое развитие "нуждаются во всемирной помощи международного сообщества".

"Наши совместные усилия за последние 11 месяцев показали, что только с помощью политической координации и сотрудничества, а также на земле, мы смогли бы достичь успеха для остановки терроризма и насилия", — добавил Роухани.

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