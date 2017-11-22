Роухани призвал искоренить последние террористические ячейки в Сирии

Встреча президентов России, Ирана и Турции в Сочи (25)

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Борьба с терроризмом в Сирии ещё не закончилась, необходимо продолжать борьбу с ним до полной победы, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Борьба с терроризмом ещё не закончилась", — сказал иранский лидер в начале встречи с турецким и российским коллегами Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным в Сочи.

"Поэтому необходимо оказать поддержку народу Сирии, так как нужна консолидация до полного поражения терроризма в Сирии", — подчеркнул Роухани.