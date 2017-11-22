Роухани заявил об иностранной поддержке террористов в Сирии

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Конфликт в Сирии с самого начала сопровождался иностранным вмешательством и поддержкой боевиков извне, что затягивало разрешение ситуации, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Кризис в Сирии с самого начала сопровождался прямым иностранным вмешательством, в том числе путем размещения оснащения, и снабжения оружием, и всесторонней поддержки боевиков, которые впоследствии создали костяк ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*, — сказал он в начале встречи с президентами Турции и России Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным в Сочи.

Он подчеркнул, что все это являлось "фактором для затягивания этого кризиса".

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>