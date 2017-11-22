Путин рассказал о важных аспектах урегулирования ситуации в Сирии

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Для урегулирования в Сирии важен гуманитарный аспект, адресная помощь населению, разминирование освобожденных территорий и оказание содействия в возращении беженцев, а также решение экономических проблем, заявил президент РФ Владимир Путин в среду.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции — Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана проходит в Сочи в среду.

"Убежден, что успех предстоящих преобразований во многом зависит от решения социально-экономических проблем Сирии, восстановления промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, систем здравоохранения и образования. Не менее важное значение имеет гуманитарный аспект, включая адресную помощь населению, разминированию освобожденных территорий, оказания содействия в возращении беженцев", — заявил Путин на встрече с Эрдоганом и Роухани.

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