Путин: достигнутые в Сочи договоренности помогут укрепить целостность Сирии

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что дискуссия на встрече с лидерами Турции и Ирана в Сочи будет результативной, а достигнутые договоренности послужат укреплению территориальной целостности Сирии.

"Уверен, что дискуссия будет предметной и результативной, а достигнутые договоренности послужат дальнейшему восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности", — сказал Путин на встрече с Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Президент России также выразил уверенность, что данные договоренности в целом будут способствовать стабилизации положения на Ближнем Востоке.

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