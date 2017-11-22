Главная основа ИГ* разрушена, заявил Роухани

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Основа террористической группировки "Исламское государство"* сегодня разрушена, но необходимо продолжать борьбу с терроризмом, чтобы искоренить его последние ячейки, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"К счастью, сегодня мы находимся в условиях, когда главные основы ИГ* разрушены, а остальные террористические группировки близки к распаду. И эта победа обязана смелости сирийского народа, а также добровольцев, молодых людей, которые разрушили дьявольские крепости терроризма", — сказал иранский лидер в начале встречи с турецким и российским коллегами Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным в Сочи.

Он подчеркнул, что "необходимо продолжать борьбу с терроризмом, с тем, чтобы искоренить его последние ячейки".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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