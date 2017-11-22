Путин: урегулирование в САР надо формализовать в рамках женевского процесса

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Политическое урегулирование в Сирии нужно формализовать в рамках женевского процесса, заявил президент РФ Владимир Путин.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции: Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана — проходит в Сочи.

"Можно с уверенностью констатировать, что мы подошли к новому этапу, открывающему возможность приступить к реальному политическому процессу урегулирования. Считаю, что наши усилия должны быть сосредоточены на обеспечении долгосрочной нормализации в Сирии, прежде всего имею в виду процесс политического урегулирования с финализацией этих переговоров в рамках женевского процесса, и на содействие обустройства страны в постконфликтный период", — сказал Путин на трехсторонней встрече с лидерами Турции и Ирана.

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