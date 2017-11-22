СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Политическое урегулирование в Сирии нужно формализовать в рамках женевского процесса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Можно с уверенностью констатировать, что мы подошли к новому этапу, открывающему возможность приступить к реальному политическому процессу урегулирования. Считаю, что наши усилия должны быть сосредоточены на обеспечении долгосрочной нормализации в Сирии, прежде всего имею в виду процесс политического урегулирования с финализацией этих переговоров в рамках женевского процесса, и на содействие обустройства страны в постконфликтный период", — сказал Путин на трехсторонней встрече с лидерами Турции и Ирана.
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