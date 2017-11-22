Роухани заявил о новой перспективе для завершения кризиса в Сирии

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Россия, Турция и Иран подготовили почву для политического урегулирования в Сирии, и сегодня открывается перспектива для завершения кризиса в стране, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

В начале встречи с турецким и российским коллегами Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным он отметил, что менее чем через год после начала астанинского процесса "была подготовлена соответствующая почва для политического урегулирования кризиса в Сирии".

"Сегодня открывается новая перспектива для завершения кризиса в Сирии", — сказал Роухани.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч. В столице Казахстана было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

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