Путин высоко оценил роль лидеров Турции и Ирана в урегулировании в Сирии

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль президентов Турции и Ирана в астанинском процессе по Сирии, подчеркнув, что без этого не было бы прекращения боевых действий.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции — Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана проходит в Сочи.

"Менее года назад мы инициировали запуск астанинского процесса, взяли на себя ответственность гарантировать выполнение достигнутых договоренностей, способствовать продвижению межсирийского диалога в Женеве под эгидой ООН. Впервые за одним столом удалось собрать представителей правительств вооруженной оппозиции. Хочу отметить особую роль президента Турции, президента Ирана, если бы не ваша позиция, астанинского процесса просто не было, не было бы прекращения боевых действий, не было бы прекращения огня, не было бы создания зон деэскалации", — сказал Путин.

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