Де Мистура планирует встретиться в Москве с Лавровым и Шойгу 23 ноября

ЖЕНЕВА, 22 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил РИА Новости, что 23 ноября намерен обсудить в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу подготовку к "Женеве-8" и сочинскому Конгрессу нацдиалога Сирии.

"Да", — ответил де Мистура на просьбу подтвердить, что в четверг он будет обсуждать эти вопросы с Лавровым и Шойгу.

Ранее о том, что де Мистура в конце этой недели посетит Москву, РИА Новости сообщил глава аппарата спецпосланника ООН Майкл Контэ.

Визит спецпосланника в Москву состоится накануне начала восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве, запланированного на 28 ноября, а также перед запланированным 2 декабря Конгрессом национального диалога Сирии.

Ранее источники РИА Новости заявляли, что Россия хотела бы пригласить спецпосланника ООН на форум в Сочи. Де Мистура пока не дал четкого ответа о своем участии, но обещал сообщить об уровне присутствия ООН на Конгрессе после консультаций с генсеком ООН.

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