Де Мистура планирует в декабре провести два раунда переговоров по Сирии

ЖЕНЕВА, 22 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен до конца года провести два раунда межсирийских переговоров в Женеве. Об этом он заявил, выступая на открытии конференции сирийской оппозиции Эр-Рияд-2.

"Я намерен провести не один, а два раунда (переговоров — ред.) в декабре в Женеве. Но для этого мне нужна сильная и креативная делегация сирийской оппозиции", — сказал де Мистура, текст выступления которого распространил офис спецпосланника.

Выступая в ООН в октябре, де Мистура объявил, что восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве начнется 28 ноября. В ноябре женевское отделение ООН объявило об открытии аккредитации на восьмой раунд межсирийских переговоров. Пресс-служба офиса сообщила, что по организационным причинам аккредитация будет выдаваться на срок в две недели. Журналисты сделали из этого вывод, что новый раунд продлится до 8 декабря. Однако на прошлой неделе осведомленный источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что восьмой раунд переговоров пройдет в два этапа в связи с конгрессом национального диалога Сирии в Сочи. По данным собеседника агентства, первый этап начнется 28 ноября и закончится 1 декабря, второй этап начнется 8 декабря. Ранее источники, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что участники конгресса могут впервые собраться в период со 2 по 4 декабря.