Роухани рассказал, чего ждет от встречи с Путиным и Эрдоганом

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани надеется, что встреча с президентами РФ и Турции в Сочи подготовит почву для хорошего будущего Сирии, видео выступления иранского президента было опубликовано в Telegram-канале правительства Ирана.
"Надеемся, что во время сегодняшней встречи будут приняты решения и итоговое заявление трех стран, которые подготовят почву для хорошего будущего Сирии. Будущее Сирии не будет в руках иностранных сил, будущее Сирии — право народа Сирии", — заявил Роухани перед вылетом в Сочи.
Согласно сайту правительства, президент Ирана уже прибыл в Сочи, где сегодня состоится его встреча с президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.
На встрече Башар Асад отметил, что операция ВКС России позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии. "Россия способствовала его продвижению в различных направлениях, прежде всего, на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства", — отметил Асад.
"За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее", — заявил глава САР.
Президент России во время переговоров отметил роль зон деэскалаций в Сирии. "Благодаря астанинскому процессу, нам удалось создать зоны деэскалации, а это, в свою очередь, позволило начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией", — сказал Путин, подчеркнув готовность президента САР работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования в Сирии.
Владимир Путин на встрече выразил надежду, что в самое ближайшее время удастся поставить окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии. "Понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать. Так что проблем с терроризмом еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили", — сказал Путин.
"Мы рассчитываем на поддержку России в том, чтобы обеспечить невмешательство внешних игроков в политический процесс и чтобы с внешней стороны оказывалась лишь поддержка процессу, который будут вести сами сирийцы", — сказал Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным.
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