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Война в Сирии
Война в Сирии

Роухани рассказал, чего ждет от встречи с Путиным и Эрдоганом

11:4822.11.2017
(обновлено: 11:53 22.11.2017)
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© AFP 2017 / Atta KenareПрезидент Ирана Хасан Роухани. Архивное фотоПрезидент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
© AFP 2017 / Atta Kenare

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани надеется, что встреча с президентами РФ и Турции в Сочи подготовит почву для хорошего будущего Сирии, видео выступления иранского президента было опубликовано в Telegram-канале правительства Ирана.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 20 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Никогда не забудем. Асад поблагодарил Путина и российских военных
"Надеемся, что во время сегодняшней встречи будут приняты решения и итоговое заявление трех стран, которые подготовят почву для хорошего будущего Сирии. Будущее Сирии не будет в руках иностранных сил, будущее Сирии — право народа Сирии", — заявил Роухани перед вылетом в Сочи.

Согласно сайту правительства, президент Ирана уже прибыл в Сочи, где сегодня состоится его встреча с президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.

Встреча Путина с Асадом в Сочи
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин провел в понедельник рабочую встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин провел в понедельник рабочую встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПереговоры Путина и Асада, которые проходили как в узком составе, так и с глазу на глаз, продолжались три часа.Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Переговоры Путина и Асада, которые проходили как в узком составе, так и с глазу на глаз, продолжались три часа.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа встрече Башар Асад отметил, что операция ВКС России позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии. "Россия способствовала его продвижению в различных направлениях, прежде всего, на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства", — отметил Асад.Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На встрече Башар Асад отметил, что операция ВКС России позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии. "Россия способствовала его продвижению в различных направлениях, прежде всего, на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства", — отметил Асад.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк"За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее", — заявил глава САР.Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
"За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее", — заявил глава САР.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России во время переговоров отметил роль зон деэскалаций в Сирии. "Благодаря астанинскому процессу, нам удалось создать зоны деэскалации, а это, в свою очередь, позволило начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией", — сказал Путин, подчеркнув готовность президента САР работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования в Сирии.Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России во время переговоров отметил роль зон деэскалаций в Сирии. "Благодаря астанинскому процессу, нам удалось создать зоны деэскалации, а это, в свою очередь, позволило начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией", — сказал Путин, подчеркнув готовность президента САР работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования в Сирии.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время встречи Башар Асад также передал Путину благодарность сирийского народа, за то, что удалось отстоять территориальную целостность и независимость страны.Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Во время встречи Башар Асад также передал Путину благодарность сирийского народа, за то, что удалось отстоять территориальную целостность и независимость страны.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин на встрече выразил надежду, что в самое ближайшее время удастся поставить окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии. "Понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать. Так что проблем с терроризмом еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили", — сказал Путин.Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин на встрече выразил надежду, что в самое ближайшее время удастся поставить окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии. "Понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать. Так что проблем с терроризмом еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили", — сказал Путин.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы двух стран согласились, что политический процесс в Сирии должен осуществляться под эгидой Организации Объединенных Наций.Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Главы двух стран согласились, что политический процесс в Сирии должен осуществляться под эгидой Организации Объединенных Наций.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк"Мы рассчитываем на поддержку России в том, чтобы обеспечить невмешательство внешних игроков в политический процесс и чтобы с внешней стороны оказывалась лишь поддержка процессу, который будут вести сами сирийцы", — сказал Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным.Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Мы рассчитываем на поддержку России в том, чтобы обеспечить невмешательство внешних игроков в политический процесс и чтобы с внешней стороны оказывалась лишь поддержка процессу, который будут вести сами сирийцы", — сказал Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкОбсудили президенты и основные принципы организации и проведения конгресса народов Сирии.Президент РФ Владимир Путин после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Обсудили президенты и основные принципы организации и проведения конгресса народов Сирии.
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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Данилин
Туманно как и так понятно каждый на этой встрече представит свои условия и главное смогут ли договорится это важно.
12:05
22.11.2017
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