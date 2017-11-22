Роухани рассказал, чего ждет от встречи с Путиным и Эрдоганом

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани надеется, что встреча с президентами РФ и Турции в Сочи подготовит почву для хорошего будущего Сирии, видео выступления иранского президента было опубликовано в Telegram-канале правительства Ирана.

"Надеемся, что во время сегодняшней встречи будут приняты решения и итоговое заявление трех стран, которые подготовят почву для хорошего будущего Сирии. Будущее Сирии не будет в руках иностранных сил, будущее Сирии — право народа Сирии", — заявил Роухани перед вылетом в Сочи.

Согласно сайту правительства, президент Ирана уже прибыл в Сочи, где сегодня состоится его встреча с президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.