Россия зафиксировала в Сирии одно нарушение перемирия за сутки

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки одно нарушение режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГИЛ*.

Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Расм-Эль-Алам провинции Алеппо и Дейр-Эз-Зор одноименной провинции, местному населению доставлено продовольствие общим весом в 15 тонн. Медицинская помощь в течение суток оказана 238 жителям.

Сообщается, что осуществлен контроль прохождения гуманитарного конвоя по линии ООН в населенный пункт Дейр-Эз-Зор, местному населению доставлены продовольствие и медикаменты, общим весом в 66 тонн.

В течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2276.

Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

*Запрещенная в России террористическая организация

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