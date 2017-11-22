Россия зафиксировала в Сирии одно нарушение перемирия за сутки

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки одно нарушение режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГИЛ*.
Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Расм-Эль-Алам провинции Алеппо и Дейр-Эз-Зор одноименной провинции, местному населению доставлено продовольствие общим весом в 15 тонн. Медицинская помощь в течение суток оказана 238 жителям.
Сообщается, что осуществлен контроль прохождения гуманитарного конвоя по линии ООН в населенный пункт Дейр-Эз-Зор, местному населению доставлены продовольствие и медикаменты, общим весом в 66 тонн.
Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
*Запрещенная в России террористическая организация
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