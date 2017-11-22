В Алеппо открыли исторический рынок Хан аль-Джумрук

ЛАТАКИЯ (Сирия), 22 ноя — РИА Новости. Исторический крытый рынок Хан аль-Джумрук открыли в старой части сирийского Алеппо впервые после освобождения города от боевиков.
Представитель местного комитета по восстановлению и реконструкции сообщила журналистам, что "террористы пытались стереть с лица земли этот рынок, который имеет большую историческую ценность".
"На этом рынке находятся 107 магазинов, из них сегодня практически 100 открыты уже. Но мы звоним людям, которые находятся за границей, чтобы они вернулись и дальше продолжили открывать свои магазины", — сказала она.
Один из торговцев рынка Байда Коцир рассказал, что продает вещи, произведенные в своей мастерской. "Мы делаем украшения, одежду, как делали наши предки. Показываем историческую ценность этих изделий", — подчеркнул он.
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Помимо одежды, здесь продают украшения, ткани, ковры, сумки, выпечку, сладости, знаменитое натуральное алеппское мыло и массу других товаров. В день открытия рынок посетили сотни человек.
Как отметил туроператор Вассим Мардини, открытие рынка — важное событие и для его бизнеса.
"Мы тоже инвестируем деньги в восстановление рынков, это выгодно всем. Сюда приедет много туристов — и торговцы будут довольны, и туриндустрия начнет подниматься", — пояснил он.
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