В Восточной Гуте зафиксированы нарушения перемирия, заявили в Минобороны

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Восточной Гуте зафиксированы нарушения перемирия боевиками, принимаются меры для принуждения "Джебхат ан-Нусры"* и "Фейлак ар-Рахман" к соблюдению режима прекращения огня, сообщает представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы силами групп контроля зоны деэскалации "Восточная Гута".

"Принимаются меры для принуждения боевиков "Джебхат ан-Нусры"* и "Фейлак ар-Рахман" к соблюдению режима прекращения боевых действий в соответствии с резолюцией ООН № 2254 от 18 декабря 2015 года и Меморандумом о создании зон деэскалации от 4 мая 2017 года", — сказал Кураленко.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>