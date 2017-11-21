В коалиции США рассказали о ситуации в Ракке

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Три района сирийского города Ракка, который ранее был освобожден запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, перешли под контроль так называемых сил внутренней безопасности Ракки, сообщила коалиция под руководством США.

В частности, под контроль сил безопасности перешли районы Мишлиб, Аль-Джазра и Ат-Тайяр, это произошло 20 ноября, говорится в сообщении коалиции. Ранее город контролировали так называемые Демократические силы Сирии, которые отбили город у ИГ* 20 октября.

"Внутренние силы безопасности Ракки состоят из местных добровольцев, командиров секторов назначает гражданский совет Ракки. Силы будут обеспечивать местную безопасность и мешать ДАИШ* вновь появиться в Ракке и на местной территории", — говорится в сообщении. Коалиция также обещает поддержку данным силам в обучении бойцов.

Основными приоритетами сил безопасности будет разминирование, расчистка завалов и организация минимальной гражданской инфраструктуры, которая позволит беженцам вернуться в свои дома, уточняет коалиция.

Командующий спецоперациями коалиции генерал-майор Джеймс Джаррад заявил, что городу нужно больше международной помощи.

"Нам нужно больше помощи со стороны международного сообщества. Гражданский совет Ракки руководит доставкой помощи жителям города, оставшимся без крова, дает им воду, пищу, кров над головой. Осталось еще немало работы, и требуется международная помощь и помощь со стороны неправительственных организаций", — заявил Джаррад.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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