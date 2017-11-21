Один из возвращенных из Сирии детей скончался от пневмонии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Один из детей, возвращенных из зоны боевых действий в Сирии, умер от пневмонии в Башкирии, сообщила во вторник член Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова.

Она пояснила, что далеко не все дети возвращаются в Россию здоровыми.

"Буквально вчера мы получили информацию, что из Башкирии мама вернулась, а ребенок болел – пневмония у него была. Вчера ночью этот ребенок скончался", — сказала Саратова на пресс-конференции, посвященной возвращению находящихся в Ираке и Сирии российских женщин и детей, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По ее словам, ребенку была оказана медицинская помощь в аэропорту Грозного сразу по прилету.

"Но, видимо, вот эти перелеты (повлияли), и сразу они уехали в Башкирию. И ребенок скончался. Там же в аэропорту был ребенок с пневмонией. Его быстро госпитализировали. Бабушка увезла его в больницу, и вчера они были уже выписаны", — добавила Саратова.

Ранее она сообщила, что около сотни российских женщин и детей были возвращены из зоны боевых действий в Ираке и Сирии. По словам Саратовой, сейчас у нее зарегистрировано свыше 600 обращений от российских матерей, которые ищут своих дочерей и внуков в зонах боевых действий.

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